Tiktok-gebaar redt Amerikaanse tiener uit handen van ontvoerder

Een 16-jarig meisje uit de Amerikaanse staat Kentucky kon afgelopen week uit handen van haar ontvoerder worden gered, nadat ze de aandacht had weten te trekken met een handgebaar dat viraal ging via Tiktok. Het handgebaar moet, zonder dat iemand iets hoeft te zeggen, duidelijk maken dat je in nood verkeert.

Afgelopen dinsdag gaven de ouders van het 16-jarige meisje haar als vermist op in North Carolina. Dat schreef Fox News. Twee dagen later kreeg de politie een melding binnen over een meisje dat ‘in paniek leek’ in een zilverkleurige Toyota. Ze zou door een andere automobilist gezien zijn terwijl ze de Tiktok-handgebaren maakte. De politie kon de auto traceren en stoppen waarna de 61-jarige bestuurder gearresteerd werd.

Bij zijn aanhouding ontdekte de politie ook seksueel getinte foto’s van een minderjarige vrouw op de telefoon van de man. Brick wordt beschuldigd van ontvoering en het bezit van kinderporno.

Bewustmakingscampagne

Het meisje vertelde aan de politieagenten dat ze met de 61-jarige man door de staten North Carolina, Tennessee, Kentucky en Ohio hadden gereisd. De 16-jarige probeerde de aandacht te trekken van andere automobilisten door het handgebaar voor huiselijk geweld of gevaar te maken. Daarbij steek je subtiel je rechterhand omhoog, plooi je je rechterduim in je handpalm om vervolgens een vuist te vormen.

Het handgebaar werd in 2020 populair dankzij Tiktok, toen verschillende organisaties zoals Canadian Women’s Foundation een bewustmakingscampagne voerden in een poging de toename van huiselijk geweld tijdens het begin van de coronacrisis aan te pakken.