Aangetroffen baby in Willebroekse vijver was volgroeid en stierf mogelijk door onderkoeling

De baby die is aangetroffen in een vijver in Willebroek, was een volgroeide baby die al enige tijd in het water zou gelegen hebben. Dat meldt het parket van Antwerpen.

Het was een wandelaar die het lichaam had opgemerkt en de politiediensten hierop heeft verwittigd, waarop de diensten van het parket werden verwittigden. Door het Antwerps parket werd vervolgens het labo ter plaatse gestuurd om de nodige vaststellingen te doen en werd ook een wetsdokter aangesteld.

Volgens de eerste bevindingen van het labo en de wetsdokter zou het gaan om een volgroeide pasgeboren baby die al enige tijd in het water zou gelegen hebben. Deze bevindingen werden bevestigd na de uitgevoerde autopsie.

‘Omtrent de precieze omstandigheden van de feiten, waaronder de precieze oorzaak van overlijden is het onderzoek nog volop aan de gang’, aldus het parket. ‘Het zou in elk geval wel om een levensvatbare baby gegaan hebben, dewelke mogelijk overleed ingevolge onderkoeling. Een aantal in de loop van het onderzoek afgelegde verklaringen lijken echter niet overeenstemming te zijn met de vaststellingen zoals deze naar aanleiding van het overlijden van de baby naar voor komen.’

De moeder van het kind, een minderjarige, blijft in het kader van onderzoek aangehouden en werd vandaag opnieuw verhoord. ‘Het Jeugdparket zal de nodige vorderingen nemen.’