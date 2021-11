Oostenrijk verbiedt ongevaccineerde bevolking op café te gaan

Vanaf maandag mogen ongevaccineerden in Oostenrijk niet langer op café, restaurant of naar dienstverleners zoals kappers. Ook hotels, bioscopen en evenementen met meer dan 25 aanwezigen zijn voor hen uit den boze. De maatregel kadert in een plan dat zich richt op de bescherming van ongevaccineerden, zonder gevaccineerden beperkingen op te leggen.

Oostenrijk ziet met lede ogen aan hoe de afdelingen intensieve zorg in het land drukker en drukker bezet raken. Het land zit verveeld met wat in West-Europa geldt als een lage vaccinatiegraad (64 procent). Er heerst heel wat vaccinscepticisme in het land.

‘Snelle stijging bezetting bedden op intensieve’

Zaterdag werden 9.943 nieuwe besmettingen gedetecteerd in het land. Dat aantal is beduidend hoger dan het vorige recordaantal van 9.586, opgetekend op 13 november vorig jaar. De Oostenrijkse regering is ervan overtuigd dat de opnames op intensieve zorg ook snel de pan uit zullen swingen. Het aantal nieuwe gevallen ligt het hoogst in Opper-Oostenrijk en de regio rond Salzburg. Dat zijn ook de twee regio’s met de laagste vaccinatiegraad.

‘De evolutie van de cijfers is uitzonderlijk en de bezetting van bedden op intensieve stijgt beduidend sneller dan we hadden verwacht’, verklaarde de conservatieve kanselier Alexander Schallenberg op de persconferentie waar de maatregelen werden aangekondigd.

Geen CST, maar ‘2G’

Bijzonder is dat - in tegenstelling tot het Covid Safe Ticket - de ‘2G-regel’ geldt. Enkel wie gevaccineerd of genezen is, krijgt toegang. Bovendien gelden alleen mensen bij wie de tweede vaccinatie niet eerder dan negen maanden geleden is geweest, als volledig ingeënt.

Tijdens de overgangsperiode die vanaf maandag ingaat voor de komende vier weken, krijg je ook toegang met een negatieve PCR-test. Zolang geldt dus het ‘3G-systeem’: gevaccineerd, genezen of getest, dat sinds 1 november van kracht is op de werkvloer in Oostenrijk en in principe gehanteerd wordt in de landen met een coronapas.

De Oostenrijkse regering redeneert dat mensen die negatief getest hebben dan misschien geen virus doorgeven, maar in feite niet beschermd zijn en het virus makkelijker kunnen oplopen en verder verspreiden dan wie antilichamen heeft.

Lockdown laatste redmiddel

Sinds maandag is dus enkel wie gevaccineerd is of hersteld is van covid-19 voortaan nog welkom in restaurants, op sportwedstrijden of in skiliften, niet onbelangrijk in een wintersportland. Ook in hotels en voor diensten, zoals kappers, geldt deze regel. Wie werkt in die sectoren, hoeft echter niet gevaccineerd te zijn. ‘Niemand dwingt je om naar de bioscoop of een restaurant te gaan, maar werk is niet vrijwillig’, aldus Schallenberg.

‘We menen dat dit een duidelijke bijdrage kan zijn om af te remmen wat aan het gebeuren is’, aldus vicekanselier Werner Kogler zondag op de Oostenrijkse televisie. Hij voegde eraan toe dat regionale autoriteiten nog strengere maatregelen kunnen uitvaardigen als ze die nodig vinden. Lokale lockdowns voor ongevaccineerden moeten het laatste redmiddel zijn.

De nieuwe regel leidde ertoe dat veel Oostenrijkers zich dit weekend nog hebben laten vaccineren. Zaterdag zouden meer dan 10.000 mensen een eerste coronaprik hebben gehaald, anderen gingen voor een tweede prik of zelfs een boosterprik. In totaal kregen meer dan 21.000 mensen een prik zaterdag.