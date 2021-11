Eerste klachten ingediend tegen organisatoren Astroworld

In de Verenigde Staten zijn de eerste klachten ingediend nadat zaterdag op het festival Astroworld acht mensen stierven en tientallen anderen gewond raakten. In de media is sprake van zeker twee klachten tegen onder meer bedenker en rapper Travis Scott en organisator Live Nation.

Billboard meldt zondag dat een concertganger rapper Travis Scott en organisatoren Live Nation en ScoreMore aanklagen. Volgens de klacht was de ramp het resultaat van het verlangen om winst te maken ‘ten koste van de gezondheid en veiligheid van concertbezoekers’. Volgens de advocaat van de man slaagden de organisatoren er niet in om het concert op een veilige manier te laten plaatsvinden. ‘In plaats daarvan negeerden ze bewust de extreme risico’s op schade voor de concertbezoekers. En in sommige gevallen moedigden zij zelfs gevaarlijk gedrag aan.’

Fox News en Daily Mail berichten ook over een tweede rechtszaak, waarin de rappers Travis Scott en Drake aangeklaagd worden door een 23-jarige man, omdat ze ‘de menigte opgehitst’ zouden hebben waardoor de man gewond raakte. Ook organisator Live Nation en NRG Stadium, waar het concert plaatsvond, worden genoemd in de zaak.

1 miljoen

Beide concertgangers eisen een schadevergoeding van 1 miljoen euro. Dat er klachten worden ingediend is geen verrassing. Eerder werd al duidelijk dat niet voldoende veiligheidsmaatregelen genomen werden om het festival met 50.000 bezoekers veilig te laten verlopen. Er loopt een onderzoek naar hoe de situatie zo uit de hand is kunnen lopen.

Volgens de autoriteiten begon de menigte rond 21.15 uur richting podium te drummen. Mensen raakten daardoor gewond en sommigen verloren het bewustzijn, wat leidde tot nog meer paniek. Er vielen in totaal acht doden, onder wie een 14- en een 16-jarige. Eén slachtoffer moet nog geïdentificeerd worden.