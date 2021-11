Oproep | Werd u als tiener gepest op school?

Gepest worden kan heel lang nazinderen. Zeker als er weinig begrip of steun was. Maar in het beste geval waren er mensen in je omgeving die je hielpen op de donkerste momenten.

Zo weten we dat leerkrachten een bijzondere rol kunnen spelen indien er sprake is van pestgedrag. Daarom zijn we op zoek naar twintigers (of tieners) die als tiener gepest werden, maar in een leerkracht een vertrouwenspersoon vonden. We zouden jullie heel graag samen interviewen en portretteren: hoe hebben jullie het pesten destijds gezien of ervaren? Wat hebben jullie voor elkaar kunnen betekenen?

Mail ons gerust en graag – ook indien je nog geen contact legde met de leerkracht (of omgekeerd: de leerling) in kwestie: Sarah.Vankersschaever@standaard.be.