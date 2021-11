De federale politie gaat tussen 15 november en 31 januari opnieuw staken. Dat hebben de verschillende politiebonden maandagmiddag gezamenlijk aangekondigd.

Volgens Vincent Houssin, ondervoorzitter van VSOA Politie, is de stakingsaanzegging gedaan voor alle 185 Belgische politiezones. Over de acties wordt op dit moment nog overlegd door de politievakbonden, maar Houssin laat weten dat stiptheidsacties er in ieder geval deel van uit zullen maken.

Reden voor de staking is het uitblijven van een loonsverhoging voor politieagenten, waar al sinds 2001 over gediscussieerd wordt. De afgelopen maanden waren de politiebonden in overleg met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), maar die onderhandelingen zijn tot nu toe op niks uitgelopen.

Eind oktober hield de Federale Politie nog een stiptheidsactie op de luchthaven van Zaventem. Door de actie ontstonden lange rijen op de luchthaven en misschien een honderdtal reizigers hun vlucht.

Een woordvoerder van de Federale Politie verwijst voor een reactie door naar het ministerie van Binnenlandse Zaken, die voorlopig nog niet bereikbaar waren voor commentaar.