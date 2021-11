Nieuw Overlegcomité op 19 november

De vertegenwoordigers van de deelstaatregeringen en de federale regering komen op vrijdag 19 november opnieuw samen om de coronasituatie en de huidige maatregelen te bespreken, zo werd bevestigd aan onze redactie.

Het laatste Overlegcomité dateert van 26 oktober. Toen werd onder meer besloten om in Vlaanderen het mondmasker opnieuw in te voeren in publieke binnenruimtes, en het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) uit te breiden naar horeca en fitness. Zo werden de maatregelen in het hele land gelijkgesteld, want Brussel en Wallonië waren al strenger.

Uit de laatste update van gezondheidsinstituut Sciensano, die dateert van zaterdag, blijkt dat er elke dag ruim 7.000 nieuwe besmettingen bijkomen. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) liet vrijdag optekenen dat hij zich ‘ernstige zorgen maakt’ over de stijgende coronacijfers, en dan vooral de ziekenhuisopnames.

‘We moeten nu dringend actie ondernemen. Gelukkig is er de vaccinatie, die beschermt ons tegen een catastrofe. Maar als dit zo doorgaat, gaan we door de kritische drempel van 500 mensen op intensieve, dat is ernstig. We moeten onmiddellijk op de rem staan’, klonk het toen.

Zijn pleidooi om naast het beperken van onze sociale contacten, ook weer meer te gaan telewerken – vooralsnog geen verplichting, maar een aanbeveling – viel niet goed bij werkgeversorganisaties, die liever zien dat er meer wordt ingezet op vaccinatie.