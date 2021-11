Stiptheid treinen op laagste niveau in twee jaar

In de maand oktober haalde het binnenlandse treinverkeer een stiptheidspercentage van 89,6 procent. Dat blijkt maandag uit de open data van spoorwegbeheerder Infrabel. Het is voor het eerst sinds november 2019 dat het percentage onder de 90 procent zakt. Oktober is traditioneel wel een van de moeilijkere maanden voor het treinverkeer.

De binnenlandse reizigerstreinen hebben in oktober gereden met een stiptheid van 89,6 procent. Dat wil zeggen dat net geen negen op de tien treinen op schema reden, of met maximaal zes minuten vertraging op hun bestemming aankwamen. De laatste keer dat het percentage zo laag lag, was in november 2019 (86,4 procent). Sindsdien bedroeg het altijd 90 procent of meer, met uitschieters van 97,2 procent (april 2020).

Afgelopen maand werden er in totaal 3.079 treinen deels of volledig afgeschaft, wat overeenkomt met een percentage van 2,7 procent. In oktober vorig jaar bedroeg het percentage afgeschafte treinen nog 1,7 procent. Dit jaar waren er enkel in februari, juni en juli meer afgeschafte treinen.

Oktober is traditioneel een van de moeilijkere maanden voor de stiptheid van het treinverkeer. Dat komt omdat er in de herfst vaak gladde sporen zijn door bladval. Voorts waren er opnieuw veel vertragingen die werden veroorzaakt door persoonsongevallen of personen op of naast de sporen. Tot slot hadden ook vertragingen van buitenlandse spoornetten invloed op de stiptheid van de binnenlandse treinen.