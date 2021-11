Roberto Martinez staat nu ook bovenaan verlanglijst Aston Villa: ‘Ceo is al heel lang grote fan’

Er gaat geen maand voorbij zonder dat de naam van Roberto Martinez ergens opduikt als ‘topkandidaat om nieuwe coach te worden’. Eerst was er FC Barcelona, dan Newcastle United en nu ook Aston Villa. Maar de kans dat onze bondscoach al terug naar de Premier League trekt, lijkt klein.

Aston Villa is op zoek naar een opvolger voor Dean Smith, de coach die ze zondag op straat zetten na enkele mindere resultaten. The Villans staan pas vijftiende in de Premier League en verloren vrijdag met 1-0 op het veld van Southampton.

In het Engelse The Sun worden Roberto Martinez en Steven Gerrard als mogelijke opvolgers genoemd. Ex-Chelsea-verdediger John Terry zou het alvast niet worden. ‘We nemen onze tijd om een nieuwe coach aan te stellen die een grote impact kan hebben’, zei ceo Christian Purslow. Volgens de Engelse krant is Purslow al heel lang een grote fan van Martinez.

Het probleem voor Aston Villa: Roberto Martinez wil met de Rode Duivels naar het WK 2022 en Steven Gerrard voelt zich uitstekend als hoofdcoach bij Glasgow Rangers in Schotland. Het is dus wel heel ambitieus van The Villans om deze twee coaches bovenaan de verlanglijst te zetten.