Gouverneur Decaluwé: ‘Burgemeesters van Knokke en Houthulst hebben onderbouwde beslissing genomen’

Om het aantal coronabesmettingen in te dijken, nemen de West-Vlaamse gemeenten Knokke-Heist en Houthulst bijkomende maatregelen. Die zijn met gouverneur Carl Decaluwé doorgesproken. ‘Ofwel doe je aan micromanagement, ofwel doe je niets tot het te laat is.’

Nadat Knokke-Heist dit weekend heeft aangekondigd alle binnenactiviteiten te schrappen voor de rest van de maand, heeft ook Houthulst besloten twee grootschalige evenementen te annuleren. De gemeentes hopen zo het toenemende aantal besmettingen onder controle te krijgen. Piet De Groote (Gemeentebelangen) en Joris Hindryckx (CD&V), burgemeesters van respectievelijk Knokke-Heist en Houthulst, hebben een ‘onderbouwde beslissing genomen’ nadat ze met hem hadden overlegd, bevestigt gouverneur Carl Decaluwé.

‘De veiligheidscel is bijeengeroepen, en alle vijf de disciplines waren unaniem akkoord. In Knokke-Heist was er sprake van een verviervoudiging van de besmettingen op een week, anderhalve week tijd, dus dan moet er iets gebeuren. Mogelijk is dat aantal zelfs nog een onderschatting, door de aanwezigheid van vele tweedeverblijvers.’

Ook enkele andere gemeenten houden de cijfers extra goed in de gaten om indien nodig extra maatregelen te nemen. West-Vlaanderen heeft op Limburg na de sterkst stijgende besmettingscijfers. Dinsdag komt ook de provinciale crisiscel samen, al moeten we volgens gouverneur Decaluwé geen beslissingen verwachten. Het is vooral zaak om goed te monitoren, klinkt het. ‘Als blijkt dat het plotseling weer verbetert in Knokke-Heist, kunnen de maatregelen ook weer sneller opgeheven worden.’

Over bijkomende maatregelen in de horeca, die een burgemeester niet zelf kan opleggen, is voorlopig nog geen sprake. ‘De enige oproep die we doen aan de horeca is om de bestaande maatregelen strikt op te volgen’, aldus Decaluwé.

Micromanagement

Viroloog Marc Van Ranst vindt het niet goed dat er nu een versnipperd coronabeleid ontstaat. ‘Als men extra maatregelen wil nemen, denk ik dat men die beter federaal zou nemen of in ieder geval in een groter gebied dan in één gemeente’, zei de viroloog zondagavond in VTM Nieuws. Gouverneur Decaluwé gaat niet akkoord. ‘We krijgen vanuit de federale regering net een toolbox om zelf maatregelen te nemen. Ofwel doe je daarmee aan micromanagement in de gemeenten waar dat nodig is, ofwel doe je niets tot het te laat is’, besluit hij.