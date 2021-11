Mondmaskers in het vijfde en zesde, en wat er nog verandert na de herfstvakantie

Nu de herfstvakantie voorbij is, treden nieuwe coronaregels in werking. In het vijfde en zesde leerjaar van de lagere school moeten leerlingen een mondmasker dragen. Daarnaast wordt de teststrategie in het onderwijs aangepast. Los van het onderwijs mag reizen naar de Verenigde Staten weer.

• Mondmaskerplicht verscherpt

Leerlingen in het vijfde en zesde leerjaar in Vlaamse scholen moeten voortaan weer een mondmasker dragen in de klas. Die verplichting vervalt als de leerlingen stilzitten, er genoeg afstand gehouden kan worden én er voldoende ventilatie is.

• Coronavirus gaat in scholen rond als een lopend vuurtje

Ook op de speelplaats hoeft het mondmasker niet, behalve als er nauwe fysieke contacten zijn. In het buitengewoon onderwijs geldt de verplichting enkel voor leerlingen voor wie dat mogelijk is. Door de hoge vaccinatiegraad blijft het secundair onderwijs voorlopig gespaard van extra maatregelen.

• Test- en quarantainestrategie versoepeld

Voor de herfstvakantie veroorzaakte het rigoureuze testbeleid in de scholen voor een grote belasting van de testcapaciteit. Bij een besmetting in hun klas moeten kinderen jonger dan 12 zich nu alleen nog laten testen als ze symptomen hebben.

• Snel een coronatest nodig? Zonder dokter gaat u zo te werk

Ook de quarantaineregels worden aangepast: een hele klas moet pas in quarantaine als er minstens vier besmettingen worden vastgesteld in één week tijd. Voordien misten veel gezonde kinderen lessen omdat ze in quarantaine moesten.

• Reizen

Ook reizen naar de Verenigde Staten mag vanaf maandag weer. De VS hadden in maart 2020 strikte reisbeperkingen opgelegd, maar die komen op 8 november ten einde. Reizigers moeten wel voldoen aan strikte voorwaarden, die terug te vinden zijn op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Er gelden vanaf vandaag ook nieuwe regels voor contact tracing: luchtvaartmaatschappijen zijn voortaan verplicht om in bepaalde gevallen informatie van internationale passagiers te verzamelen, om in het geval van blootstelling aan covid-19 contact op te kunnen nemen met die reizigers.

Deze maatregelen komen bovenop de maatregelen die het Overlegcomité nam en die op 1 november al van kracht werden, zoals de uitbreiding van het Covid Safe Ticket, het verplichte dragen van een mondmasker, en het ‘sterke advies’ om weer meer aan telewerk te doen.