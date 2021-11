Opklaringen worden steeds breder

We krijgen maandag afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Op een lokaal buitje in het noordoosten of de Ardennen na blijft het droog. De maxima gaan van 7 tot 12 graden. De wind wordt zwak, aan zee matig, uit west tot noordwest. Het KMI waarschuwt voor CO-intoxicatie.

Maandagavond verdwijnt de kans op een bui en wordt het overal droog met op de meeste plaatsen breder wordende opklaringen. In de loop van de nacht drijft er lage bewolking over het uiterste westen. Elders kan er opnieuw nevel of wat mist gevormd worden, in het zuidoosten van het land lokaal mogelijk aanvriezend.

De wind waait zwak uit zuidelijke of veranderlijke richtingen. Het kwik zakt tussen 0 en -3 graden in de Ardennen, tussen 1 en 3 graden in het centrum en naar 4 of 5 graden in het westen. In het zuidoosten van het land is er kans op rijm- of zeer lokaal ijsplekken.

Dinsdag blijft het droog en rustig met ’s ochtends vooral in de Ardennen kans op lage wolken en mist. Overdag wordt het op de meeste plaatsen zonnig. In het uiterste westen is er meer bewolking. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 13 graden aan zee. De wind waait matig uit zuid tot zuidwest. In Belgisch Lotharingen is de zwakke wind eerder oostelijk.

Woensdag blijft het droog en, na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs, wordt het overwegend zonnig. In het westen van het land is er nog altijd meer bewolking. De maxima schommelen rond 11 graden in het centrum van het land.

Donderdag trekt een zwak koufront door ons land. Het wordt overwegend zwaarbewolkt met in de loop van de dag een spatje regen vanaf het noordwesten. De maxima liggen tussen 7 en 12 graden.