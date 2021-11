Door de stijgende coronacijfers hebben sommige gemeenten besloten evenementen in te perken of te schrapen. De cultuursector kijkt met lede ogen toe.

De afdeling intensieve zorg van het lokale ziekenhuis ligt vol, en dus zet burgemeester Piet De Groote (GB) van Knokke-Heist tot 30 november een rem op het openbare leven. Alle binnenactiviteiten zijn afgelast voor iedereen vanaf 13 jaar. Het ­bestuur roept de inwoners ook op om privé-initiatieven uit te stellen.

Ook ­Joris Hindryckx (CD&V), de burgemeester van het West-Vlaamse Houthulst, richtte zich dit weekend met een videoboodschap tot zijn inwoners. De eigen evenementen van de gemeente worden geannuleerd.

De mensen in de cultuursector kijken het met lede ogen aan. ‘Oh nee, niet weer: dat is het gevoel’, zegt Katrien Vermeire van Sound of Silence, de campagne om de sector te steunen. ‘Al voor de derde keer in twee jaar tijd voelen we onze agenda’s stilletjes leeg­lopen. Moeten wij weer het kind van de rekening zijn?’

Ook zonder opgelegde annulaties was de start van de vierde golf al voelbaar. ‘We werken met dicht­geknepen billen, want we merken dat de mensen aarzelen om nog ­tickets te kopen’, zegt Vermeire. ‘Maar dat is nergens voor nodig. Zelfs vóór de vaccinaties hadden we al protocollen om ­alles veilig te organiseren. Maar het helpt ­natuurlijk niet als burgemeesters het heft in eigen handen nemen. Dat zal wel goed ­bedoeld zijn, maar het heeft misschien een cascade-effect.’

Opbod

Met gemiddeld 7.200 besmettingen en 170 ziekenhuisopnames per dag zitten de coronacijfers nog steeds in stijgende lijn. Veel burgemeesters kijken aandachtig toe hoe de situatie evolueert. ‘Er zijn indicaties dat het nodig zal zijn om in onze stad bijkomende maatregelen te nemen’, zegt de ­burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte (Vooruit). In Oostende roept Bart Tommelein (Open VLD) dinsdag voor het eerst sinds de versoepelingen opnieuw zijn veiligheidscel ­bijeen. ‘De eerste opdracht is te maken dat de bestaande maatregelen voldoende worden nageleefd.’

In Gent staat volgend weekend het Lichtfestival gepland, de vorige editie trok meer dan 800.000 bezoekers. ‘We monitoren voort­durend en nemen de nodige maatregelen als de situatie wijzigt’, zegt Filip Watteeuw (Groen) van het Gentse stadsbestuur.

‘We sluiten niet uit dat ook ­elders evenementen worden afgelast’, klinkt het bij de Vereniging van Vlaamse Steden en ­Gemeenten. Maar Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vraagt de burgemeesters niet mee te gaan in een opbod. ‘Elke gemeente moet zijn lokale situatie bekijken en vermijden om drastische beslissingen te nemen.’ Op boven­lokaal niveau is ‘een nieuwe lockdown nu absoluut niet aan de ­orde’.