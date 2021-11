KRC Genk pakt in extremis punt tegen Cercle Brugge

Cercle Brugge leek op weg naar een belangrijke driepunter op bezoek bij KRC Genk, maar andermaal ging het fout voor De Vereniging. Het stond 0-1 voor, kende twee afgekeurde goals maar kreeg in de 89ste minuut nog het deksel op de neus door Theo Bongonda. KRC Genk komt goed weg op deze veertiende speeldag.

Er blijft Yves Vanderhaeghe dezer dagen niks bespaard. Amper 4 op 30 met Cercle, zijn assistent en rechterhand Thomas Buffel moest plots vertrekken en van sommige scheidsrechterlijke beslissingen werd Vanderhaeghe ook al niet gelukkiger. En alsof het allemaal nog niet genoeg was werd hij zaterdagmorgen ook nog eens positief getest op het coronavirus. Een hoogrisicocontact op maandag bleek aanvankelijk loos alarm, maar zaterdag wees een nieuwe PCR-test anders uit. Een boom vel je echter niet zo makkelijk en sterke Yves voelde zich allesbehalve ziek. Zaterdag moest hij uiteraard in quarantaine en kon niet mee op afzondering naar Genk. ‘Wat moet ik in godsnaam al die tijd thuis zitten niksen’, zuchtte Vanderhaeghe zondagmiddag.

Scorend vermogen

Zaak is dat de Oostenrijker Miron Muslic de ploeg coachte in Genk. Een man zonder groot palmares maar in zijn eerste mand liet de vervanger van Buffel zich wel al kennen als een fel baasje. ‘Ik verwacht niet dat Cercle hier hun bus zal parkeren’, had John van De Brom vrijdag laten ontvallen. Juist gezien. Cercle begon het gretigst tegen de bleke Limburgers. Na de uitstekende match van vorige donderdag tegen West Ham startte Genk nochtans met nagenoeg dezelfde ploeg. Enkel Hrosovsky was niet fit en werd vervangen door Toma. Vanderhaeghe had het dus mis toen hij voorin zijn ex-spits Ugbo had verwacht. Die zat wel op de bank terwijl zijn gewezen ploeg net zo nood heeft aan een koele afwerker. Want dit Cercle voetbalt week na week wel fris en dartel maar in de box ontbreekt het al het hele seizoen aan scorend vermogen. En als er dan al eens gescoord wordt, geeft men de voorsprong vaak weer uit handen of steekt de VAR er een stokje voor. Zondagavond was het niet anders. Millan verslikte zich in een goede voorzet van Vitinho maar Van Der Bruggen was goed gevolgd, raapte de steek op en tikte binnen. Onuachu stond al lang klaar om weer af te trappen toen Vergote plots terug gefloten werd door de VAR. De spelers stonden minutenlang ijskoud en drijfnat te worden toen duidelijk werd dan Van Der Bruggen een paar millimeter buitenspel stond.

Hoe zou Vanderhaeghe zich daarbij gevoeld hebben? Hem kennende zal een deel van zijn inboedel in Roeselare gesneuveld zijn. Weer pech dus voor groen-zwart dat wel goed weg kwam toen Paintsil alleen voor Didillon opdook maar knullig op de Fransman besloot. Maar Cercle kreeg voor de rust nog waar het recht op had. Genk was nergens, Toma leed balverlies en Somers verlengde de assist van Hotic wel in doel.

En dit keer kon niemand daar iets aan veranderen. Eigenlijk had het halfweg gewoon 0-2 moeten staan maar dat was zonder Vandevoordt gerekend. De Genkse keeper had een enorme reflex in huis op de kopbal van Millan en duwde de al via de paal buiten.

Cercle laat het liggen

Van Den Brom greep in met een dubbele wissel. Ugbo mocht proberen het tij te keren tegen zijn ex-ploeg. Bij Cercle kennen ze zijn waarde en hielden hun hart vast. Genk zette wel iets meer druk maar de bezoekers echt verontrusten lukte niet. Van Den Brom besefte dat hij nog iets moest doen en gooide ook Bongonda en Tresor in de strijd. Maar ook zij konden niks forceren in een zielloze ploeg. Bij Cercle raakten sommigen dan wel vermoeid, het hield het veld goed breed en counterde af en toe slim. Genk kwam zelfs nog een paar keer goed weg.

Maar wat Beerschot zaterdag overkwam in Kortrijk, werd ook het lot van Cercle. Toen niemand het nog verwachtte kopte Bongonda de voorzet van Preciado voorbij Didillon. Genk ontsnapte op de valreep, Cercle speelde twee kostbare kwijt.