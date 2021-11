Max Verstappen weer stapje dichter bij eerste wereldtitel na makkelijke zege in GP van Mexico

Max Verstappen heeft met een zege in de Grote Prijs van Mexico opnieuw een stap naar de wereldtitel Formule 1 gezet. De 24-jarige Nederlander vertrok op de Autodromo Hermanos Rodriguez pas als derde, maar greep bij de start meteen de leiding.

Verstappen stond pas derde op de startgrid, maar nam bij de start meteen de Mercedessen van Valtteri Bottas en rivaal Lewis Hamilton te grazen. Bottas raakte in de eerste ronde betrokken bij een aanrijding en moest achteraan aansluiten. Verstappen hield de leiding vast en had na de pitstops een mooie voorsprong op Hamilton.

In het slot van de wedstrijd vochten Hamilton en thuisrijder Sergio Perez, de ploegmaat van Verstappen bij Red Bull, nog een verbeten duel uit om de tweede plaats. Hamilton kon de ontketende Mexicaan nog net afhouden, terwijl Verstappen onbedreigd naar de zege reed.

Met zijn negentiende Grand Prix-zege, de derde in Mexico en de negende dit seizoen, verstevigde Verstappen zijn leidersplaats in het wereldkampioenschap Formule 1. Met nog vier Grands Prix voor de boeg heeft hij negentien punten voor op Hamilton. De volgende GP wordt volgende week in Brazilië gereden.