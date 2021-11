Thuisland België behaalt zeventien medailles op World Choir Games

In Antwerpen is zondag de elfde editie van de World Choir Games afgesloten met een prijzenceremonie. De Belgische koren haalden in totaal zeventien medailles binnen.

De World Choir Games - de grootste internationale koorcompetitie ter wereld - werden tussen 30 oktober en 7 november georganiseerd in Antwerpen en Gent. In totaal 308 koren uit 51 verschillende landen, goed voor 11.000 deelnemers, namen deel aan competities in 34 categorieën.

Na een eerste prijsuitreiking op dinsdag, ging in Antwerp Expo zondagavond de tweede award- en slotshow door. De show werd muzikaal begeleid door het Belgisch nationaal jeugdkoor BEvocaL, dat onder meer het officiële lied van de koorspelen bracht: ‘Listen’ van dirigent en componist Kurt Bikkembergs.

De koren uit België, dat als thuisland het beste vertegenwoordigd was, haalden veruit de meeste medailles binnen. De teller stond uiteindelijk op zeventien medailles, kondigde de directeur van organisator Interkultur Günter Titsch aan.

In zijn slotwoord prees Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) alle deelnemers en vrijwilligers. ‘De elfde editie waren misschien niet de grootste of spectaculairste uit de geschiedenis, ze waren op veel vlakken uniek.’ Hij keek daarmee onder meer naar het Virtual Village, waar koren online konden deelnemen aan evenementen en workshops.

De volgende World Choir Games staan volgend jaar gepland in Zuid-Korea.