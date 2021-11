Vlaamse ouders verdeeld over kortere zomervakantie

Iets meer dan de helft van de ouders is voorstander van een kortere zomervakantie.

Uit een bevraging bij meer dan 14.000 ouders door de oudervereniging VCOV blijkt dat de Vlaamse ouders van schoolgaande kinderen verdeeld zijn over een eventuele inkorting van de zomervakantie. De ­bevraging kwam er nadat het Franstalige onderwijs beslist had om de zomervakantie vanaf volgend schooljaar zo’n twee weken korter te maken, in ruil voor een weekje extra herfst- en krokusvakantie (DS 3 november).

‘De meningen lopen sterk uiteen’, zegt Karolien Bouchet, de directeur onderwijs van het VCOV. ‘43,1 procent van de ouders wil de twee maanden zomervakantie behouden. Vaak verwijzen ze daarbij naar het feit dat het gezin, de ­samenleving en de werksituatie afgestemd zijn op twee maanden vakantie.’

Ook over de alternatieven zijn de ouders het niet eens. Iets minder dan de helft van de ouders (44,5 procent) verkiest het inkorten van de zomer­vakantie met twee weken, ­gekoppeld aan het verlengen van de herfst- en krokusvakantie. Twintig procent wil de ­zomervakantie verkort zien zonder meer, anderen kiezen voor een langere kerstvakantie en een week vakantie in mei in ruil voor een verlengd ­weekend.