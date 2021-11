Wijwater en gebed herstellen altaar in ere na seksfilmpje

Nadat een seksfilmpje uitlekte waar het altaar van de Sint-Michielskerk in Bree als decor gold, is dat altaar nu in ere hersteld.

‘Vanuit onze kerk werd intimiteit publiek gemaakt en te grabbel gegooid in de media. Zo werd de betekenis van het kerkgebouw en het altaar onrecht aangedaan. De plaats om eer te brengen aan God werd geprofaneerd. Veel mensen zijn geschokt’, zei deken Jaak Janssen in de zondagsviering aan zijn parochianen. Daarna volgde een gebed die het altaar in ere moest herstellen en werd het, net zoals het aanwezige koor, besprenkeld met wijwater.

De kerkelijke handelingen hebben nu ‘de echte bedoeling van het kerkgebouw en de biddende sfeer hersteld’. Het koppel die de beelden maakte werd inmiddels geïdentificeerd. Hen staat een vorming te wachten die hun moet laten stilstaan bij de feiten en de impact ervan.