Geen medaille voor Maxime ‘Madmax’ Blieck op WK breaking

Maxime ‘Madmax’ Blieck heeft haar tweede plaats op het WK breaking van vorig jaar niet kunnen evenaren. De 23-jarige Brusselse sneuvelde in de achtste finales.

In het Poolse Gdansk vond zaterdagavond de WK breaking aan, met de beste breakdancers ter wereld. De Belgische kleuren werden vertegenwoordigd door Maxime ‘Madmax’ Blieck, maar zij sneuvelde helaas in de achtste finales. Blieck moest het opnemen tegen de Russische Vavi, en de jury besliste in het voordeel van de Russin. Zij schopte het vervolgens tot de finale, die ze verloor van de Amerikaanse Logistx.

Blieck schopte het vorig jaar zelf nog tot de tweede plek, en was bijgevolg teleurgesteld dat er dit jaar niet meer inzat. ‘Het liep niet zoals het moest. Ik was erg zenuwachtig’, reageerde Madmax na afloop. ‘Ik wil de wereldfinale zo graag winnen. Het is de coolste competitie die er is. En het komt er sowieso nog van. Ik wil die belt pakken voor België.’