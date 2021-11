CrossCup Mol | Mieke Gorissen tweede na valpartij, Michael Somers nipt tweede

De Nederlandse Julia van Velthoven heeft zondag bij de vrouwen de CrossCup aan het Zilvermeer in Mol in gewonnen. Ze haalde het voor Mieke Gorissen, die op weg leek naar de zege toen ze zwaar tegen de grond ging. Bij de mannen ging de winst naar Samuel Fitwi. Bij de korte cross demonstreerden Elise Vanderelst en Ruben Querinjean.

‘Het gevoel was goed vandaag. Beter dan twee weken geleden in Berlare’, vertelde Gorissen. ‘Tot die val natuurlijk. Ik bleef net met het topje van mijn schoen achter een balkje haken. Ik lag als een schildpad op mijn rug en was toch even van mijn melk. Gelukkig begon iedereen meteen te roepen dat ik recht moest staan. De mensen moedigden mij aan om door te zetten. Ik viel terug naar de derde plaats, maar dat vond ik eigenlijk nog altijd een behoorlijk resultaat. In het slot naderde ik weer en tot mijn eigen verbazing werd ik nog tweede.’

Bij de mannen ging de Duitser Samuel Fitwi met de winst aan de haal. Hij had een taaie klant aan landgenoot Michael Somers, die in de vorm van zijn leven verkeert en tweede werd.

‘Ik heb bewezen dat mijn basistempo heel hoog ligt’, zei Somers na afloop. ‘De afgelopen weken heb ik nog enorm veel kilometers gedraaid. Ik was hier niet fris en kon daardoor niet in het rood gaan, maar mijn basisniveau ligt gewoon heel hoog. Volgens mij had ik nog een ronde kunnen doorgaan. Daar ben ik wel tevreden over.’

Korte cross

Elise Vanderelst heeft de korte cross, die dit seizoen voor het eerst op het programma staat bij de vrouwen, met gemak op haar naam geschreven. De verzamelde tegenstand kwam niet in de buurt van de Europese indoorkampioene op de 1.500 meter. De tweede plaats ging naar 800-meterspecialiste Camille Muls, voor Jenna Wyns, de voormalige Belgische kampioene op de korte cross.

‘Eerlijk gezegd ging het heel makkelijk’, gaf Vanderelst na afloop toe. ‘Toen ik versnelde, was ik meteen vertrokken en ik kon zonder al te veel moeite naar de overwinning lopen.’

Bij de mannen heeft Ruben Querinjean de korte cross gewonnen. Het nog maar negentienjarige toptalent plaatste een versnelling waar niemand een antwoord op had. Sinds hij in maart Belgisch kampioen op de korte cross werd, lijkt Querinjean alleen nog maar sterker geworden. Toen, in Laken, was het nog nipt. Zondag, in Mol, was er geen houden aan. Toen hij in de tweede ronde versnelde, kon er niemand in de buurt blijven. Stijn Baeten, finalist op het jongste EK indoor op de 1.500 meter, finishte als tweede. Ruben Verheyden, de Europese beloftekampioen op de 1.500 meter, was derde.

‘Ik had heel veel stress en voor de wedstrijd voelde ik me niet goed, maar eens we vertrokken waren, ging het prima’, vertelde Querinjean. ‘In de tweede ronde keek ik eens achterom en zag ik dat het wel leek te gaan lukken om te winnen. Op het einde kon ik blijven versnellen en zo kon ik uiteindelijk nog een mooi gat slaan.’