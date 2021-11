Lars van der Haar kroont zich voor tweede keer tot Europees kampioen na duel met Quinten Hermans

Lars van der Haar (Telenet Baloise Lions) heeft zich voor de tweede keer in zijn carrière de Europese titel veldrijden gepakt. De Nederlander won in eigen land op de VAM-berg na een solo van twee ronden, afgewerkt na een duel met man-in-vorm Quinten Hermans. Michael Vanthourenhout werd afgescheiden derde.

De startstrook aan de materiaalpost zorgde alweer voor problemen. Dit keer bij Toon Vandebosch, die al na de eerste bocht zijn kampioenschap voorbij zag na een valpartij midden in het pak. De Belgische armada was gelukkig wel stevig vertegenwoordigd vooraan, met een groepje van acht renners waarbij Felipe Orts en Lars van der Haar de enige niet-Belgen waren. De Spanjaard werd afgelost door de verrassende Fransman Joshua Dubau. In de tweede ronde trok Toon Aerts van leer op één van de hellende stroken richting de finish, maar Eli Iserbyt liet zijn concurrent niet zomaar vertrekken. De aanval zorgde even voor afscheiding, maar uiteindelijk kon Van der Haar ook weer komen aansluiten in het nadeel van Dubau.

Aanval Hermans

Bij het einde van de vierde ronde trok Vanthourenhout door, waardoor zijn ploegmaat Iserbyt verrassend moest passen. Ook Hermans deed een duit in het zakje om de uittredende Europees kampioen op afstand te zetten. De man-in-vorm deed Vanthourenhout en Aerts pijn op het lastige stuk bergop richting de finish en duwde een tand groter dan de tegenstand. Hermans duwde al zijn chips in het midden van de tafel en ging all-in met deze versnelling. Een aanval die even later te vroeg zou blijken.

Zijn landgenoten trapten op hun adem, waardoor Van der Haar weer kon komen aansluiten. Aerts viel terug door materiaalpech, waardoor de sterke thuisrijder plots de eerste achtervolger was. Van der Haar kreeg steeds meer vertrouwen, maar Hermans gaf zich niet zomaar gewonnen. De hemelsluizen in Drenthe gingen intussen open.

Vleugels

De verrassend sterke Van der Haar werd door het thuispubliek vooruit geschreeuwd en ramde het gat met Hermans dicht op de VAM-berg met nog twee ronden te rijden. De Nederlander met een Europese titel op zijn palmares nam meteen over en probeerde onze landgenoot een mentale tik uit te delen. In een technisch bochtje moest Hermans enkele meters toegeven, die zijn concurrent met veel plezier aannam. Hermans moest in het defensief en geraakte daar niet meer uit.

Van der Haar kende geen verval meer en stoof naar zijn tweede Europese titel van zijn carrière. Het thuispubliek kirde van plezier. Een uitgebluste Hermans werd tweede, Vanthourenhout verzekerde zich van zijn derde plaats. Voor de Nederlander is het de eerste overwinning van het seizoen.