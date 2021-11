Loena Hendrickx, derde in Turijn, voor het eerst in de prijzen bij Grand Prix

Kunstschaatsster Loena Hendrickx heeft zaterdag tijdens de Gran Premio d’Italia een grootse prestatie geleverd. Hendrickx eindigde in Turijn als derde, achter de Russinnen Anna Shcherbakova en Maiia Khromykh. ‘Als je hier een prijs haalt, behoor je tot de wereldtop.’

Loena Hendrickx verbeterde haar persoonlijke topscore in het vrije programma naar 145,53 en haar totaal naar 219,05. Het is de eerste keer dat de Belgische bij een Grand Prix-wedstrijd in de prijzen schaatst.

Als aanvoerder van de ranglijst na het korte programma mocht de vrijdag 22 jaar geworden Hendrickx aan de lange kür als laatste van de twaalf rijdsters beginnen. Ze wist dat alleen een score van 163,25 punten voldoende zou zijn voor een zege en ze wist ook dat dat onmogelijk was. Vorige maand was de rijdster uit Arendonk in Finland tot een persoonlijke top van 143,25 punten gekomen.

Op het moment dat Hendrickx aan haar vrije oefening begon, werd het klassement geleid door wereldkampioene Shcherbakova, die tot een totaal van 236,78 was gekomen. De 17-jarige Shcherbakova was haar oefening begonnen met een viervoudige sprong. Khromykh, vijftien jaar pas, legde zelfs twee quads op het ijs (226,35).

Dat bleek het verschil tussen de twee Russinnen en Hendrickx. De Belgische heeft een breed repertoire aan sprongen, maar de viervoudige ontbreekt daarin. En die leer je niet in een paar maanden.

Net als vrijdag was de uitvoering in het vier minuten lange vrije programma voorbeeldig, al ontbrak de drievoudige Rittberger. Lachend kwam Hendrickx van het ijs, ook bij de bekendmaking van de cijfers, glunderde ze. ‘Als je hier een prijs haalt, behoor je tot de wereldtop’, zei ze achteraf.

Ervaring rijker

‘Ik ben heel tevreden’, aldus coach en broer Jorik Hendrickx. ‘Dat Loena na de eerste dag eerste was, was een ongekende situatie. Daar moest ze mee omgaan. Ze is nu een ervaring rijker.’

Drie maanden voor de Olympische Winterspelen lijkt het erop dat de viervoudige sprongen beslissend zijn voor de verdeling van de medailles. Jorik Hendrickx bevestigt dat. ‘Als er niets geks gebeurt, dan worden de Russinnen een, twee en drie. Dat is de realiteit. Een enkeling buiten Rusland waagt zich aan viervoudige sprongen. Maar we denken dat het beter is de andere sprongen te perfectioneren.’ Hij ziet nog wel mogelijkheden om het programma van Loena moeilijker te maken om hoger te scoren. Maar die zijn zonder quad in het repertoire beperkt.

Volgende wedstrijd wordt het Belgisch kampioenschap in Leuven. ‘Ze moet niet, maar ze is vier al vier keer kampioen geworden en is al jaren de beste. Als ze gezond is, is het belangrijk om mee te doen. Ze hoeft daar niet te pieken. Maar we kunnen het BK in de opbouw voor de rest van het seizoen heel goed gebruiken.’