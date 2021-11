Moeskroen mag capaciteit asielcentrum afbouwen

De stad Moeskroen mag het aantal bewoners in het lokale asielcentrum verminderen. Dat heeft de Raad van State beslist in een arrest. De gemeente blijft wel in dialoog met het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil in de zoektocht naar een oplossing.

De burgemeester van Moeskroen besliste midden vorige maand om de capaciteit van het asielcentrum terug te brengen naar aanleiding van een aantal gewelddadige incidenten. Momenteel verblijven zowat 800 mensen in ‘Le Refuge’. Burgemeester Brigitte Aubert (CDH) wil dat aantal verlagen, al geeft ze geen concreet streefcijfer.

Fedasil trok tegen die beslissing naar de Raad van State, met de vraag om het besluit van Aubert met spoed op te schorten. Maar daar ging de Raad niet in mee, lieten de lokale autoriteiten van Moeskroen zaterdag weten in een persbericht.

Zowel Fedasil en de gemeente Moeskroen willen het arrest van de Raad van State nu eerst bestuderen voor er verdere commentaar op te geven, klinkt het zondag. Aubert benadrukt wel dat ze de dialoog met Fedasil wil aangaan in een zoektocht naar een oplossing, al blijft ‘de veiligheid van iedereen, bewoners, werknemers en omwonenden, de eerste prioriteit’.

Het nieuws is opnieuw een opdoffer voor Fedasil, die net gretig op zoek is naar extra opvangplaatsen voor asielzoekers. Hun zoektocht naar 5.400 extra bufferplaatsen om de huidige drukte aan te pakken liep al moeilijk. Met de beslissing van de Raad van State dreigt Fedasil nu nog eens in haar ‘gewone capaciteit’ plaatsen te verliezen.