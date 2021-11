Astrid Stockman na geannuleerd concert in Knokke-Heist: ‘De politiek geeft geen zak om ons’

Sopraan Astrid Stockman klaagt op Twitter de ‘pure willekeur’ van de coronamaatregelen aan nadat haar concert in Knokke-Heist afgelast werd. Burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen) verbiedt alle binnenactiviteiten in de kustgemeente door de stijgende coronacijfers. ‘Wederom zijn wij het kind van de rekening’, schrijft ze boos.

‘Reeds een JAAR loop ik over dit probleem te discussiëren in de politiek’, begint Astrid Stockman haar betoog op Twitter. ‘Ik heb hiervoor gewaarschuwd. Wederom zijn wij het kind van de rekening!’ De sopraan ziet voor de zoveelste keer een concert geannuleerd door de coronacrisis. ‘Dat inkomen is weg, foetsie.’

‘Een straat verder mag men wel ongemaskerd op café zitten en door elkaar lopen. Dit is pure willekeur. Eén conclusie: de politiek geeft geen zak om ons. En dat nu al bijna twee jaar aan een stuk.’

Knokke-Heist nam de beslissing om deze maand geen cultuur-, sport- en jeugdactiviteiten binnen meer te organiseren, in een poging de oplopende coronabesmettingen terug te dringen.

Privé-initiatieven mogen wel nog, maar het gemeentebestuur roept op om die uit voorzorg ook uit te stellen. Ook over de horeca heeft burgemeester Piet De Groote niets te zeggen, maar hij wil daarover wel samenzitten met gouverneur Carl Decaluwé, om bijvoorbeeld het aantal toegelaten tafeltjes te verminderen.

Omdat het culturele leven wel open is en dit een plaatselijke beslissing is van de burgemeester is, krijgt Stockman bovendien geen financiële tegemoetkoming voor de annulatie. ‘Dit is mensonwaardig en men kijkt gewoon weg. Naar de plateau met kaviaar waarschijnlijk in dit specifieke geval’, besluit Stockman.