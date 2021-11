Open brief en protesttocht tegen ‘verkrachtingscultuur’ in het Gentse nachtleven

‘Wij sluiten ons aan bij het verzet tegen de verkrachtingscultuur, waarin grensoverschrijdend gedrag genormaliseerd wordt’, schrijft de organisatie Meldet in een open brief naar het Gents stadsbestuur.

Zondagavond zullen de initiatiefnemers de brief na een protestmars aan het stadsbestuur afgeven. Veertig cafés ondertekenden mee de brief. Die komt er nadat Gent de afgelopen week twee keer het nieuws haalde met seksueel geweld in het nachtleven.

‘Geen alleenstaande feiten’, schrijft Meldet, een organisatie die grensoverschrijdende incidenten in kaart brengt. ‘In nog geen jaar tijd werden in Gent al 600 meldingen gemaakt bij ons. Dat toont dat het probleem groot is. Ook elders krijgen we meldingen, maar de meeste komen uit Gent omdat we een Gentse organisatie zijn’, zegt Lise Goossens van Meldet.

Meldet, in het leven geroepen door het Gentse café Blond, verleent daarnaast ook juridische bijstand en merkt dat meldingen bij autoriteiten niet altijd van een leien dakje lopen. ‘Wanneer een melding niet serieus genomen wordt, legt dat er nog een trauma bovenop.’

De hele cultuur moet daarom aangepakt worden. ‘Bij de politie moet extra geïnvesteerd worden. Nu zijn ze onderbemand om zedenzaken aan te pakken met voldoende psychologische bijstand’, zegt Goossens. In afwachting van die hervormingen wil Meldet een rol spelen om te sensibiliseren: zowel bij de cafébazen, de buitenwippers als bij de klanten. Daarvoor vragen ze in de brief middelen aan het stadsbestuur. De protestmars start om 18 uur op de Vrijdagsmarkt en gaat richting het stadhuis.