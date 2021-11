Jambon: ‘Rekeningrijden niet voor deze legislatuur’

‘Deze legislatuur komt er geen rekeningrijden’, zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) bij VTM nieuws. Volgens minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) is het een kwestie van tijd tot die er komt.

‘In de vorige legislatuur was iedereen het erover eens, maar sinds er allerlei doemscenario’s opdoken, mag er blijkbaar niet meer over gesproken worden’, vertelde Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) over rekeningrijden in een interview met deze krant. ‘De vraag is niet of er een slimme kilometerheffing komt, maar wanneer.’

In de VTM-studio beantwoordde minister-president Jan Jambon die vraag deels. ‘Rekeningrijden komt er deze legislatuur niet’, poneerde hij zelfzeker. ‘Omdat het zo afgesproken en neergeschreven is in het regeerakkoord staat het rekeningrijden voor personenwagens niet in het klimaatplan.’

N-VA-voorzitter De Wever stelde eerder dat elektrificatie rekeningrijden overbodig maakt. Lydia Peeters was het niet eens met die stelling. ‘Ook elektrische auto’s staan in de file’, zei ze.

Kritiek klimaatplan

Jambon reageerde ook op de kritiek van federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) op het Vlaamse klimaatplan. ‘We hebben geen lessen te ontvangen van een minister die bijkomende gascentrales plaatst. Waar is het federale klimaatplan? Waar zijn de concrete maatregelen?’, zei hij.

Op de kritiek dat het Vlaams klimaatplan vooral de middenklasse treft, benadrukte minister-president Jambon dat zowel de landbouw als de industrie een bijkomende inspanning van 10 procent moeten doen. Hij merkte ook op dat de verplichting om vanaf 2029 enkel nog elektrische nieuwe wagens aan te schaffen enkel ingaat als elektrische wagens dan goedkoper zijn dan auto’s op fossiele brandstof.

Dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) niet naar de VN-klimaattop in Glasgow kan afreizen vanwege een coronabesmetting op haar kabinet, noemt Jambon vervelend. Hij vindt dat de Vlaamse regering het belang van de COP26 niet onderschat.