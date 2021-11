Mountainbikenetwerk van meer dan 400 kilometer langs kust geopend

Langs de kust - van de Nederlandse tot aan de Franse grens - is een mountainbikeparcours van niet minder van 425 kilometer geopend.

De afgelopen jaren zijn er heel wat mountainbikeroutes geopend of vernieuwd aan de kust. Sport Vlaanderen, Westtoer en de kustgemeenten hebben nu al die routes met elkaar verbonden tot een groot aaneengesloten kustnetwerk. Er zijn 178 offroadkilometers bijgekomen.

Het is toegankelijk voor iedereen, van de recreatieve fietser tot de getrainde sportman en -vrouw. Die laatsten kunnen ook terecht op een nieuwe mountainbike-marathonroute van 107 kilometer tussen De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Middelkerke.

‘We investeren in laagdrempelige sportinfrastructuur om Vlaanderen beweegvriendelijker te maken’, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA).

In het dichtbevolkte kustgebied met veel beschermde stukken natuur was het vaak een uitdaging om nieuwe routes met voldoende offroadkilometers samen te stellen. ‘Aan de kust kan je het mountainbiken in al zijn facetten beleven doordat paden lopen via bos, duinen en strand’, zegt Marleen Decordier, voorzitter Sportoverleg Kust (SOK).