Goud voor België: Aaron Dockx soleert op indrukwekkende wijze naar Europese titel bij de junioren

Aaron Dockx (17) heeft zich op en rond de VAM-berg tot Europees kampioen bij de junioren gekroond. Onze landgenoot pakte al snel een voorsprong en gaf die niet meer uit handen.

De crosser uit Rijkevorsel, Toon Aerts Town dus, ging er al in de eerste ronde vandoor. Hij pakte meteen een zestiental seconden en breidde die voorgift alleen maar uit. Aan de finish had Dockx, die voor Iko-Crelan van de broers Roodhooft rijdt en de neef is van ex-prof Gert Dockx, een voorsprong van bijna één minuut.

Dockx won maandag nog de Koppenbergcross en werd de voorbije twee seizoenen Belgisch kampioen bij de nieuwelingen. Hij won in 2019-2020 alle nieuwelingencrossen waaraan hij deelnam en werd in 2020 ook Belgisch kampioen op de weg.

Uitslag:

1. Aaron Dockx

2. David Haverdings +47”

3. Luca Paletti +48”

4. Viktor Vandenberghe +59”

5. Menno Huising +1’08”