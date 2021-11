De moeder van de baby die zaterdag in een vijver op een natuurdomein dood werd teruggevonden, is gevonden. Het parket meldt dat het om een minderjarig meisje gaat.

Zaterdag vond een wandelaar het lichaam van een baby in een vijver in natuurdomein Blaasveldbroek in Willebroek. Na een nacht speurwerk is intussen de minderjarige moeder van het kind gevonden. Het is nog niet duidelijk of het minderjarig meisje zichzelf aangaf of niet. Het meisje legde intussen een verklaring af die wordt meegenomen als element in het onderzoek.

De baby zou al volgroeid zijn en zou een tijdlang in het water gelegen hebben. Over de precieze doodsoorzaak is nog niets bekend. Op zondag moet een autopsie daarover nog meer duidelijkheid verschaffen. Momenteel worden verschillende pistes onderzocht.