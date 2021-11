Ooievaarsjong vliegt tot Sahara, maar sterft daar

Een ooievaar die deze zomer in het Zwin ­Natuur Park als nestjong van een zender werd voorzien en dit najaar de Sahara overstak om in Mali de winter door te brengen, is overleden.

Het was de allereerste ooievaar uit het Zwin die in de Sahel ging overwinteren. Natuurpunt liet weten dat de andere ooievaars die een zender kregen (om hun trekgedrag na te gaan) overwinteren in Spanje of Noord-Marokko.

Over de doodsoorzaak van het dier dat als enige naar de Sahara vloog, is nog niets bekend. Van de vorige overleden zender­ooievaars was elektrocutie de boosdoener, maar voedseltekort of extreme weersomstandigheden kunnen ook tot de dood leiden.

Veel ooievaars overwinteren op vuilnisbelten in Spanje. Op termijn zullen die vuilnisbelten verdwijnen in het kader van de Europese afvalstoffenwetgeving, waardoor de voedselsituatie voor overwinterende ooievaars in het gedrang kan komen. Om na te gaan of ooievaars hun (trek)gedrag hierdoor zouden aanpassen, werd een aantal ooievaars van zenders voorzien. Deze zomer kregen vijf jonge ooievaars een zender.

Eerder dit jaar werd een recordaantal ooievaarsnesten geteld tijdens ringen in Planckendael: