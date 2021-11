Op 7 november 1991 – zondag exact dertig jaar geleden – kondigde Earvin ‘Magic’ Johnson aan dat hij hiv-positief was. De LA Lakers-legende was 32 jaar oud en zijn loopbaan – sterker: zijn leven – leek voorbij. Ondertussen is hij 62 jaar. Nog steeds gezond. Nog steeds een man met veel gezichten.