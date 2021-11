George Clooney vraagt media geen foto’s te publiceren van zijn kinderen: ‘Voor hun veiligheid’

Acteur George Clooney heeft in een open brief mediabedrijven gevraagd om geen foto’s van zijn kinderen te publiceren. Volgens de 60-jarige Clooney brengen de foto’s zijn kinderen in gevaar, vooral door het werk van zijn vrouw Amal.

Volgens Clooney is de job van zijn vrouw Amal Clooney een belangrijke factor. Als mensenrechtenadvocate brengt Amal terroristische groeperingen voor het gerecht. ‘Wij hebben geen sociale media en proberen zo onze kinderen te beschermen.’

De acteur zegt dat hij en zijn vrouw niet op sociale media actief zijn en de privacy van hun kinderen willen beschermen.

Zijn brief is in verschillende magazines gepubliceerd, waaronder Variety, The Hollywood Reporter en Deadline.

George en Amal Clooney trouwden in 2014 en zijn sinds 2017 de ouders van een tweeling.