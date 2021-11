Acht doden - onder wie tieners - en meer dan driehonderd gewonden vielen te betreuren tijdens het concert van rapper Travis Scott op Astroworld in Texas. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

De burgemeester van Houston, Sylvester Turner, spreekt van een tragedie. De dodelijke slachtoffers waren tussen de 14 en 27 jaar. Dertien mensen liggen nog in het ziekenhuis, onder wie vijf minachttienjarigen.

Onderzoek

Wat er precies fout is gegaan, wordt nog onderzocht. ‘Misschien waren de plannen ondermaats, misschien waren ze goed maar werden ze niet opgevolgd’, zegt lokale politica Lina Hidalgo. ‘De families van de slachtoffers verdienen antwoorden.’

De organisatie krijgt online kritiek over de veiligheidsmaatregelen tijdens het festival met zo’n 50.000 bezoekers. De politie onderzoekt ook de berichten dat iemand in het publiek mensen injecteerde met drugs. Volgens brandweerchef Samuel Pena zijn meerdere concertgangers met het antidotum Narcan behandeld, onder wie een veiligheidsmedewerker die in de nek leek geïnjecteerd te zijn. Narcan wordt gebruikt bij mensen die een overdosis hebben genomen.

Getuigenissen

Travis Scott – wiens vrouw Kylie Jenner ook aanwezig was – reageert aangeslagen op Twitter. ‘Ik ben er kapot van. Ik zal mijn volledige medewerking verlenen aan de politie. Mijn gedachten gaan uit naar de getroffen families.’

The Houston Chronicle meldt dat de rapper zijn show meerdere keren had stilgelegd toen hij fans in nood zag. Daarbij vroeg hij de security om hen te helpen. In het gedrang raakten mensen bewusteloos. Volgens de brandweer brak er paniek uit.

Politieagent Larry Satterwhite stond vooraan. Alles gebeurde heel snel, zegt hij. ‘Plots lagen er meerdere mensen op de grond, die een hartaanval of een of ander medisch probleem hadden. We zijn onmiddellijk met de reanimatie begonnen.’

Festivalganger Seanna Faith McCarty beschrijft de chaos op Instagram. ‘Vanaf het eerste nummer begonnen mensen te verdrinken in andere mensen. Het werd drukker en drukker. Slechts enkelen konden nog ademen, de rest werd verpletterd of kon niet meer ademen.’

De tweede en laatste festivaldag werd wegens de gebeurtenissen afgelast.