Iraakse premier overleeft aanslag op zijn woning

In Bagdad is in de nacht van zaterdag op zondag een aanslag met een drone gepleegd op de woning van de Iraakse premier in de zwaar beveiligde groene zone.

Een drone met explosieven had het huis van de premier als doelwit. Volgens de veiligheidsdiensten bleef premier Moestafa al-Kazimi ongedeerd en gaat het om een mislukte moordaanslag. Zeven veiligheidsmedewerkers zouden gewond zijn geraakt.

‘De premier heeft geen verwondingen opgelopen en verkeert in goede gezondheid’, aldus de autoriteiten. ‘De veiligheidsdiensten nemen de nodige maatregelen na deze mislukte aanslag.’

De woning van de premier werd beschadigd bij de explosie. Foto: AFP

Premier Moestafa al-Kazimi, die in mei vorig jaar is beëdigd, heeft op Twitter opgeroepen tot kalmte: ‘Ik ben in orde, godzijdank, en ik roep iedereen op tot kalmte en terughoudendheid in het belang van Irak.’

Later gaf hij ook een televisietoespraak. ‘Laffe raket- en droneaanvallen bouwen geen land en geen toekomst’, verklaarde hij. De aanslag is nog niet opgeëist.

De Verenigde Staten hebben de droneaanval al veroordeeld en spreken van ‘een terreurdaad’. ‘We zijn opgelucht te horen dat de premier ongedeerd is’, aldus woordvoerder Ned Price van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Wij staan in nauw contact met de Iraakse veiligheidsdiensten die belast zijn met de handhaving van de soevereiniteit en onafhankelijkheid van Irak en hebben onze hulp aangeboden bij hun onderzoek naar deze aanval.’

De aanval komt er op een moment dat honderden pro-Iraanse manifestanten met een sit-in aan de toegang naar de Groene Zone protesteren tegen de resultaten van de verkiezingen van 10 oktober. Vrijdag kwam een demonstrant om toen een vuurgevecht was uitgebroken.