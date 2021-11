Eerst zwaarbewolkt met regen, daarna opklaringen

Het is zondagmorgen eerst zwaarbewolkt met perioden van regen maar algauw wordt het droger vanaf de kust met opklaringen.

In de Ardennen blijft er echter veel lage bewolking aanwezig die het zicht kan beperken op de hoogten. In de namiddag kunnen in het oosten nog enkele buitjes of wat motregen vallen. De maxima liggen tussen 6 en 12 graden, meldt het KMI. De wind waait matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee, draaiend van zuidwest naar west tot noordwest na de passage van de regenzone. Er kunnen rukwinden optreden tot 50 à 60 km/uur.

In de nacht van zondag op maandag verdwijnen de laatste buitjes geleidelijk en wordt het overwegend droog met opklaringen en wolkenvelden. Op veel plaatsen wordt er opnieuw lage bewolking gevormd en in het zuidoosten hier en daar ook wat nevel of een mistbank. De temperaturen zakken tussen 1 à 2 graden in sommige Ardense valleien en 9 graden aan zee. In het binnenland wordt de wind zwak tot matig uit west, aan zee blijft hij vrij krachtig uit noordwest.

Maandag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Vooral in het noordoosten van het land en in de noordelijke Ardennen is het meestal zwaarbewolkt en kunnen er een paar lokale buitjes vallen. Richting Franse grens zijn er doorgaans meer opklaringen. De maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 12 graden in het centrum van het land. De wind wordt zwak tot matig uit west tot noordwest.