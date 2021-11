STVV maakt einde aan de ongeslagen reeks van KV Mechelen

Sint-Truiden heeft KV Mechelen na een knappe 16 op 18 een halt toegeroepen. Een vermijdbare owngoal van Bijker na een ongelukkige tussenkomst van Bateau zorgde voor de enige goal van de partij: 0-1. Zo verloor Malinwa voor het eerst sinds de pandoering op Anderlecht medio september een duel. In het slot moest Druijf nog wenend naar de kant na een horrortackle van Bauer op de enkel van de Nederlander.

‘Never change a winning team’. Een voetbalcliché dat Wouter Vrancken dezer dagen week na week bevestigt. Voor de vijfde keer op rij stuurde hij dezelfde elf het veld op. In de vorige vier duels leverde dat een mooie 10 op 12 op. Voordien pakte het ook al zes op zes, al stond toen nog Van Damme op de plaats van Souza. Na twee verliespartijen en de bekeruitschakeling weerde Bernd Hollerbach het trio Cacace, Durkin en Pius uit de ploeg. Koita, Suzuki en Leistner maakten zo hun opwachting.

Terwijl KV Mechelen de jongste weken de zeges aan elkaar rijgt, zakte STVV naar de onderste regionen van het klassement. Met de uitschakeling tegen Seraing zit ook het bekeravontuur er al op voor de Limburgers.

Toch waren het de bezoekers die in de openingsfase het felst van leer trokken. Pogingen van Hara en De Ridder illustreerden de Truiense drang er iets van te willen maken Achter de Kazerne.

Storm op de paal, Bijker in eigen doel

Het duurde echter niet lang vooraleer geel-rood zich in de match knokte. Voorzetten van Mrabti en Walsh werden ontzet, terwijl Storm zijn zevende van het seizoen op de paal zag uiteen spatten. Halfweg de eerste helft deed Mrabti op pass van Schoofs de netten wél trillen, maar de VAR kwam tussenbeide voor buitenspel. Het evenwicht was hersteld, al mocht het toch allemaal iets méér zijn. Een vaststelling die ze in Mechelen als compliment mogen opvatten, gezien het verwachtingspatroon dat de Kakkers afgelopen maand hadden geschapen.

En STVV? Dat probeerde sporadisch uit te breken. Toch was het wachten op een stilstaande fase om code rood te doen afgaan in de Mechelse zestien. Na een vrije trap van Brüls kopte de nochtans sterk gestarte Bateau het leer ongelukkig over de grijpende Coucke, waarna Bijker de bal in eigen doel verwerkte. Een vermijdbaar doelpunt, al reageerde KVM meteen. Een zoveelste uitbraak van Schoofs kon door Mrabti en Walsh niet verzilverd worden. Vermeend handspel van De Ridder werd door ref Boterberg afgewimpeld. Malinwa kon de Truiense muur voor rust niet meer slopen en dook met een 0-1-achterstand de rust in.

Vrancken reageert met dubbele wissel

Wouter Vrancken greep bij de rust in met een dubbele wissel. Bijker en een bleke Oum Gouet bleven in de kleedkamer, Swers en Druijf kwamen tussen de lijnen. Zo verhuisde Walsh naar de linksachter en schoof Schoofs een rijtje achteruit naast Souza, voor rust de beste Mechelaar tussen de lijnen. Buiten wat steriele druk leverde dat in het eerste kwartier na rust niet veel op. Het was integendeel Hara die zich nog eens toonde met een schot over doel.

Malinwa voetbalde onmachtig. Twee ziekenhuisballen van man in vorm Storm verzeilden hoog in de Mechelse tribunes. Tijd voor wat technisch vernuft, dacht Vrancken. Exit Cuypers, in Shved. Druijf zette zich ondertussen een eerste keer echt door, Schoofs kon niet bij zijn voorzet. Aan de overkant ontzette Bateau in het ijle, maar de Trinidadiaan zette zijn foutje zelf recht door Suzuki een open schietkans te ontnemen. De tot dan faire partij werd wat bitsiger. Op vier minuten tijd gingen Hara, Suzuki en Mrabti in het strafboekje van Boterberg.

Rood voor Bauer na horrortackle op Druijf

Na een plaatsballetje van Shved naast de kooi van Schmidt was het tijd voor een Mechelse slotoffensief. Hairemans, De Camargo (voor de aftrap nog gevierd voor zijn honderdste match voor KVM vorige week tegen Oostende), Kaya,... Vrancken had nog wat wisselmogelijkheden om het tij te keren en het waren eerste twee die mochten invallen. Storm en Walsh verdwenen naar de kant. Alles of niets, dachten ze op de Mechelse bank.

Het Mechelse slotoffensief werd echter in de kiem gesmoord door een horrortackle van Bauer op de enkel van Druijf. De Duitser kreeg eerst geel, maar na tussenkomst van de VAR volgde de meer dan logische rode sanctie. De onfortuinlijke Druijf werd wenend afgevoerd. Aangezien de vijf Mechelse wissels opgesoupeerd waren, moesten beide teams de slotfase met zijn tienen in. De thuisploeg stormde nog met de moed der wanhoop naar voren. De goal bleef echter uit, waardoor Malinwa voor het eerst sinds de 7-2-blamage op Anderlecht nog eens verloor. STVV rukt zo (even) op naar de middenmoot van het klassement.