Coronapas niet meer verplicht voor toegang tot Europees Parlement

Wie de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel, Luxemburg en Straatsburg wil betreden, moet voorlopig geen coronacertificaat meer voorleggen. Dat heeft het Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie beslist.

Sinds begin september moesten alle externe bezoekers aan de gebouwen van het Europees Parlement een geldig coronacertificaat tonen. Die maatregel was opgelegd door het bureau van het halfrond en werd op 3 november veralgemeend.

Daarop trokken verschillende Europese parlementsleden en personeelsleden van het parlement, in samenwerking met de vzw Notre Bon Droit, naar het Europese Gerecht om de maatregel voorlopig te laten schorsen. Dat is nu gebeurd. Het Gerecht van Eerste Aanleg zetelt in Luxemburg en is een van de rechtsprekende instanties van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Notre Bon Droit is naar eigen zeggen een alliantie van gezondheidswerkers, wetenschappers, advocaten en Belgische burgers die geloven dat de reactie van de overheid op covid-19 misleidend is en niet gebaseerd op het beste beschikbare wetenschappelijke bewijs.