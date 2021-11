Klimaatmarsen trekken door Glasgow en rest van de wereld

Onder stortregen zijn zaterdag in de Schotse stad Glasgow tienduizenden demonstranten vertrokken voor een klimaatmars. Overal ter wereld staan zaterdag gelijkaardige protestmarsen gepland met één gemeenschappelijk doel: de onderhandelaars die rond de tafel zitten op de cruciale internationale COP26 laten weten dat het tijd is voor actie tegen de klimaatverandering.

Van Sydney tot Parijs, maar ook in Londen, Nairobi, Mexico en Brussel. Volgens de organisatoren staan zaterdag wereldwijd meer dan 200 evenementen gepland.

De Schotse politie verwacht tot 50.000 mensen in de straten van de stad. De mars vertrok rond 12.40 uur lokale tijd niet ver van het congrescentrum, dat onder hoge beveiliging is geplaatst en waar sinds een week de COP26-conferentie plaatsvindt over het klimaat.

In Sydney en Melbourne waren de demonstranten uitgedost als kolen of als Scott Morrison, de Australische premier die een groot voorstander is van de mijnindustrie. Ze hekelden de COP26 als ‘een komedie’ en noemden hun regeringsleider ‘een absolute schande’.

In Brussel werden activisten van Extinction Rebellion opgepakt na een actie in de Wetstraat. Foto: BELGA

In Brussel werden voorbijgangers uitgenodigd om enkele minuten te lopen op een loopband, geïnstalleerd op het Muntplein. Verschillende Extinction Rebellion-activisten werden opgepakt terwijl ze de Wetstraat bezetten uit protest tegen het gebrek aan actie voor het klimaat.

In Zuid-Korea marcheerden zo’n 500 mensen door de straten van de hoofdstad Seoel om onmiddellijke hulp te eisen voor de bevolking die al zwaar getroffen is door de gevolgen van de opwarming van de aarde.

Foto: AFP

En ook in Londen verzamelden duizend mensen voor de Bank of England met borden die opriepen tot ‘minder praten, meer actie’.

Ook vrijdag al trokken jongeren door de straten van Glasgow. Onder meer de zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg was er aanwezig. ‘Het is geen geheim dat COP26 een mislukking is’, zei ze aan de duizenden aanwezige activisten. Ze noemde de conferentie ‘een feest van “business as usual en ‘bla bla bla”’, zoals ze geregeld zegt over de klimaatacties van politici. ‘Ze kunnen de wetenschappelijke consensus niet negeren en ze kunnen ons niet negeren’, aldus Thunberg.

‘Onze keizers dragen geen kleren’, zei ze over de wereldleiders die bijeen zijn gekomen voor COP26. ‘De geschiedenis zal streng over hen oordelen.’