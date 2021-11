Lucinda Brand soleert naar eerste Europese titel veldrijden

Lucinda Brand heeft haar eerste Europese titel beet in het veld. De Nederlandse reed bijna de hele wedstrijd alleen op kop en soleerde naar de zege. De Hongaarse Kata Blanka Vas finishte als tweede, het brons was voor de Nederlandse Yara Kastelijn. Sanne Cant finishte op drie minuten als tiende.

Vas nam de beste start nam op de VAM-berg. Achter haar volgde wereldkampioene Brand, titelverdedigster Ceylin del Carmen Alvarado, Denise Betsema, Annemarie Worst en Yara Kastelijn. De Belgen konden meteen na de start een ereplaats al op hun buik schrijven. Voor Marthe Truyen werd het een kort EK, ze botste hard op een nadar

In de eerste ronde werden nog geen verschillen gemaakt, in de tweede ronde ontbond Brand haar duivels aan de materiaalpost. Vas probeerde het gaatje te dichten, maar dat lukte niet. Brand keek niet om en diepte haar voorsprong ronde na ronde uit op een parcours waar ze haar vermogen helemaal kwijt kon.

De strijd om het zilver had meer om het lijf tussen Vas, Del Carmen Alvarado en Kastelijn. Del Carmen Alvarado schakelde zichzelf uit door in het slot tegen een nadar te rijden. Vas toonde zich het sterkst op de slotklimming van de VAM-berg en haalde het voor Kastelijn.

Voor Brand is het de derde zege van het seizoen, na de Wereldbeker in Fayetteville en de Superprestige in Gieten.