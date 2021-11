Babylijkje aangetroffen in natuurdomein in Willebroek

In een vijver van het Blaasveldbroek in Willebroek is zaterdagmiddag een babylijkje aangetroffen. Het was een wandelaar die het zag drijven en de hulpdiensten alarmeerde.

Het parket bevestigt de vondst en heeft het labo en de wetsdokter ter plaatse gestuurd voor een onderzoek. Wellicht stapt het parket en de onderzoeksrechter later ook nog af op de plaats van de feiten.

Voorlopig is het onduidelijk wat er precies is gebeurd. ‘Alles pistes blijven open’, zegt het parket in een eerste reactie.

Dadelijk meer.