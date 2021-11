Migranten vluchten na noodlanding wegens geveinsde ziekte

De Spaanse politie zoekt zo’n 15 migranten die uit een vliegtuig zijn gevlucht dat op Mallorca een noodlanding had gemaakt wegens een vermoedelijk geveinsde ziekte.

Zo’n twintig migranten renden voor hun leven het tarmac op. Een aantal mensen zou zijn opgepakt, samen met de zogenaamde zieke reiziger. Dat melden het Frans persagentschap AFP en de Spaanse krant El Pais. Momenteel wordt er geschat dat er nog zo’n 15 migranten vermist zijn. Het vliegtuig van Air Arabia Marco was onderweg van Casablanca in Marokko naar Istanboel in Turkije toen een passagier naar verluidt een aanval kreeg als gevolg van suikerziekte. De vlucht werd afgeleid naar het Spaanse eiland Mallorca en maakte daar een noodlanding.

Van die noodlanding maakte zo’n twintigtal andere passagiers, allemaal migranten, gebruik om het tarmac op te rennen. Ze zouden over de hekken rond de luchthaven zijn geklommen en zijn zo kunnen wegvluchten. El Pais, die met de lokale politie sprak, schrijft dat er momenteel wordt vermoed dat het om een doelbewuste actie was om illegaal het land in te geraken.

De zieke passagier werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij, zo schrijft El Pais, volledig gezond werd verklaard. De politie hield hem aan voor ‘het helpen van illegale immigratie en inbreuk op de wet rond vreemdelingen’. Door de chaos op de luchthaven en de werking werd vier uur lang verstoord.