De Nederlander Ryan Kamp heeft op de VAM-berg in Drenthe het EK veldrijden voor beloften gewonnen. De Belgen reden collectief een indrukwekkende wedstrijd, maar moesten tevreden zijn met zilver voor Niels Vandeputte en brons voor Thibau Nys.

In de ultieme finale reed Niels Vandeputte op kop, maar Thibau Nys en Ryan Kamp vochten zich terug tot in zijn wiel. In de spurt bergop richting finish was de Nederlander duidelijk de sterkste.

Niels Vandeputte. Foto: bow