Twee gewonden in kritieke toestand na mesaanval op ICE-trein in Duitsland

Bij een mesaanval op een ICE-trein tussen Regensburg en Nürnberg in het zuiden van Duitsland, zijn zaterdagvoormiddag drie reizigers gewond geraakt tijdens een mesaanval, waarvan twee ernstig gewond. Dat meldt het Duits persagentschap Dpa.

De politie werd rond 9 uur op de hoogte gebracht van het voorval, waarbij drie gewonden vielen bij een mesaanval. Dat meldt het Duitse persagentschap dpa op basis van bronnen bij de veiligheidsdiensten. Het Duitse weekblad Der Spiegel, aan wie het voorval door de politie werd bevestigd, schrijft dat er momenteel geen dreiging meer is. Kort na het incident werd een man opgepakt, laat de lokale van Oberpfalz politie aan Der Spiegel weten. De trein zou een tijd hebben stilgestaan in Seubersdorf in der Oberpfalz, in deelstaat Beieren. Of dat momenteel nog zo is, is niet geweten. De politie zou in groten getale aanwezig zijn. Het treinverkeer in de regio is momenteel verstoord, gaf een woordvoerder van de Duitse spoorwegen nog aan.

