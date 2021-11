‘Ze kunnen de wetenschappelijke consensus niet negeren en ze kunnen ons niet negeren, waaronder hun eigen kinderen’, zei de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg tijdens een grote klimaatmars in Glasgow. Ze haalde opnieuw hard uit naar de aanwezige leiders en is van plan de strijd verder te zetten. ‘Dit is hoe leiderschap er uit ziet.’