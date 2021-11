Minstens acht doden op festival in Houston, honderden gewond

Tijdens een muziekfestival in Houston, in de Amerikaanse staat Texas, zijn minstens acht mensen om het leven gekomen. Dat meldt internationaal persagentschap Reuters.

De slachtoffers vielen in het gedrum van het stadion waar het festival Astroworld plaatsvond. Er raakten ook verschillende mensen gewond. Dat bevestigde de chef van de brandweer van Houston, Samuel Peña aan lokale media. Het voorval zou rond negen uur ’s avonds zijn gebeurd, tijdens een optreden van de Amerikaanse rapper Travis Scott.

23 mensen zouden naar het ziekenhuis zijn gebracht, waarvan 11 een hartstilstand hadden’, vertelt Peña aan de Amerikaanse krant The New York Times. Peña voegt toe dat er 300 anderen zouden verzorgd zijn in een veldhospitaal op de site.

Er wordt vermoed dat een deel van het publiek dichterbij het podium wou proberen te komen, waarbij mensen vertrappeld werden. Maar of er een andere oorzaak voor het gedrum is ‘moet onderzocht worden’, zegt Troy Finner, chef van het politiedepartement van Houston. ‘Ik stuur inspecteurs naar het ziekenhuis, omdat we het momenteel gewoon niet weten. We gaan een onderzoek openen om te achterhalen wat er precies gebeurd is’, aldus Finner.

De politie kon nog geen videobeelden van het concert bekijken, maar de organisatoren hebben beloofd om hen hier toegang toe te geven. Er waren 50.000 mensen komen opdagen voor het tweedaagse evenement. De tweede dag, is nu geannuleerd.