Biden krijgt kolossaal infrastructuurplan goedgekeurd

Na 12 uur van zware onderhandelingen achter gesloten deuren komt het er dan toch. Het Amerikaans Congres geeft groen licht Bidens’ infrastructuurplan, dat 1.200 miljard dollar zal kosten.

Het Amerikaanse huis van afgevaardigden heeft vrijdagavond plaatselijke tijd definitief groen licht gegeven voor het kolossale infrastructuurplan van president Joe Biden. Nadat de Senaat in augustus al instemde, kreeg het plan nu ook de fiat van het Huis van Afgevaardigden. Het is nu aan de Amerikaanse president om de tekst te ondertekenen.

Dat is goed nieuws voor Biden, die, samen met de democratische partij een week met verliezen tijdens de gouverneursverkiezingen erop had zitten. Het geld is bedoeld om de Amerikaanse infrastructuur te hernieuwen. Zowel wegen, bruggen, luchthavens, maar ook spoorwegen worden vernieuwd. Daarnaast zal er breedband internet worden geïnstalleerd over heel de VS. In afgelegen gebieden is dat er niet altijd: 40 miljoen Amerikanen zitten momenteel nog zonder. Ook zullen de waterleidingen worden vernieuwd worden. En dat is dringend nodig: in afgelegen gebieden zijn er nog vaak loden waterleidingen, waardoor er nog steeds Amerikanen ondrinkbaar water uit hun leidingen krijgen.

Ook op ecologisch vlak wordt er vernieuwd. Er worden zo’n 500.000 laadstations voor electrische wagens voorzien, en het plan voorziet ook een investering in elektrische bussen. Het is daarmee een van de grootste infrastructuurplannen ooit in de geschiedenis van de VS. Het vorige, waar internet uitgebreid werd aangelegd in de VS, kostte zo’n 500 miljard. ‘Generaties van nu, zullen mensen terugkijken en weten dat dit het moment is dat Amerika de economische wedloop van de 21ste won’, reageerde Biden in een persstatemen. Biden had het nodig om de pluim op zijn hoed te steken, nu veel kiezers de afgelopen tijd tijdens de gouverneursverkiezingen voor de republikeinen stemden, en daarmee hun onvrede over de beloftes die Biden had gemaakt, maar nog niet had kunnen waarmaken, lieten merken.

Onenigheid binnen eigen partij

Het is echter niet de overwinning waar Biden op had gehoopt: eerder werd het plan vergeleken met de New deal van president Roosevelt. Maar die vergelijking ging vooral op voor de tweede peiler van het plan: het sociale deel. Dat is goed voor zo’n 1.700 miljard. Dat plan voorziet onder andere in gratis kleuter- en peuteronderwijs, een verlenging van de kinderbijslag (dat in de VS nog niet is ingeburgerd zoals bij ons), betaald ouderschapsverlof en investeert sterk op verschillende vlakken tegen klimaatopwarming. Tot nu toe werd er vastgehouden aan de eis om de twee plannen samen te laten goedkeuren. Vooral de progressieve democraten wouden hier niet vanaf zien. Maar enkele gematigde democraten waren niet overtuigd. De gematigde democraten eisten een kostenraming voor ze het sociale deel goedkeurden. Zo’n vijftal wouden niet voor Bidens’ plan stemmen. Met een meerderheid die maar drie stemmen op overschot heeft, kon Biden zich dit niet veroorloven.

Maar de partij staat onder druk sinds de gouverneursverkiezingen. En dus werd er schoorvoetend toch beslist het plan op te splitsen en de Amerikanen te laten zien dat er wel wat komt van Bidens’ beloftes. Na twaalf uur onderhandelen achter gesloten deuren accepteerden de progressieve kant van de partij een geschreven statement van de vijf gematigde democraten dat zij voor het sociale deel van het plan zouden stemmen, als de ramingen zeggen dat het plan haalbaar is. Die raming zou er midden november zijn, de democraten hopen er rond 15 november over te kunnen stemmen, zodat het tweede deel van Bidens’ plan er tegen eind november (rond Thanksgiving), zou kunnen zijn.