Nipte overwinning van OH Leuven tegen KV Oostende

Splijtende pass van Xavier Mercier, gevolgd door een kwieke dribbel van een bijna onhoudbare Tamari. En dat telkens weer opnieuw. Het duurde wel even tot er een doelpunt van kwam voor OHL, maar uiteindelijk loodsten de fluwelen voeten de Leuvenaars toch naar de zege tegen KV Oostende (1-0). Tamari werd in het slot wel nog uitgesloten met zijn tweede gele kaart, maar Leuven hield stand en rukt op naar de twaalfde plaats.

Geloven in eigen kunnen, dat was de opdracht voor OHL nadat het vorige week op Anderlecht al demonstreerde dat er veel voetbal in de ploeg zit. Marc Brys beschikt over enkele spelers waarvoor je naar het stadion trekt. Oostende was echter de betere ploeg in de aanvangsfase en speelde met veel drang naar voren, maar zonder daarbij uitgespeelde kansen te versieren.

De Leuvenaars namen beetje bij beetje over. De bezoekers hadden het moeilijk om te volgen als Mercier en Tamari aan het combineren gingen. Oostende maakte foutjes en bij de derde vrije trap voor OHL leek het prijs. Ozcakar kopte een vrijschop van Mercier binnen aan de tweede paal, maar de VAR greep in voor buitenspel. Net voor de rust kregen de Leuvenaars nóg maar eens een vrije trap iets buiten de zestien. Mercier legde weer perfect op het hoofd van Maertens, maar die besloot op doelman Hubert.

Heerlijke krul

Middenin de tweede helft vond de Oostendse verdediging – D’Haese in dit geval - er alwéér niets anders op dan een zo goed als onhoudbare Tamari foutief af te stoppen. Mercier mocht zich voor de zoveelste keer opmaken voor een vrije trap en nu was het eindelijk raak: de Fransman krulde de bal heerlijk rond de muur voor de 1-0. Het duo Tamari-Mercier, de mannen met de fluwelen voeten bij OHL, kregen zo uiteindelijk toch wat ze verdienden. Ze lieten meer dan ooit zien dat zij de mannen zijn waarvoor je naar het stadion trekt. Als zij elkaar op die manier blijven vinden de komende weken en maanden, wachten er OHL nog leuke tijden.

Tien minuten voor tijd bracht uitblinker Tamari zijn ploeg wel nog in de problemen. Na een alweer geweldige infiltratie ging hij tegen de grond, terwijl er helemaal geen contact was met Atanga. Hij kreeg terecht zijn tweede geel, zijn eerst karton had hij gekregen na een stevige tackle. Gelukkig voor de Jordaniër overleefde OHL de slotfase met een mannetje minder.