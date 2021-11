Boycot, wederboycot: Sally Rooney uit Israëlische winkelrekken gehaald

De Ierse schrijfster Sally Rooney krijgt tegengas uit Israël, nadat ze een Hebreeuwse vertaling van haar nieuwste boek weigerde. Twee Israëlische boekenwinkelketens stoppen met de verkoop van Sally Rooney’s werk.

De winkels Steimatzky en Tzomet Sefarim, die beide meer dan 200 winkels over heel Israël hebben, zullen de boeken van Sally Rooney niet langer aanbieden in hun fysieke en online winkels. Daarmee reageren ze op de recente keuze van de Ierse schrijfster om haar nieuwste boek niet te ­laten vertalen in het ­Hebreeuws. Prachtige wereld, waar ben je, heet die in het Nederlands.

• Is Sally Rooney lezen nog koosjer?

Rooney steunt met haar ­actie de Boycott, Divestment and Sactions-beweging die zich via verschillende economisch georiënteerde acties inzet voor de Palestijnse zaak. Rooney’s eerste boeken, Normale mensen en Gesprekken met vrienden, verschenen in Israël bij uitgeverij Modan.

Millennial-auteur

De 30-jarige Sally Rooney werd de voorbije jaren onthaald als de auteur die het leven van hoogopgeleide millennials treffend weet te verbeelden. In haar laatste roman worstelt ze met dat plotse succes. Voorganger Normale mensen werd door de BBC naar televisie vertaald in een twaalfdelige reeks.