Strafverzwaring voor man die politiewapen stal tijdens rellen in Anderlecht

M.K., de jongeman die in april 2020 tijdens rellen in Anderlecht een vuurwapen van de politie had gestolen, is door het Brusselse hof van beroep veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 30 maanden. Dat is een strengere straf dan hij in eerste aanleg kreeg opgelegd. ‘Geweld tegen politie kan niet getolereerd worden.’

Op 11 april 2020 was het in de Brusselse gemeente Anderlecht tot zware rellen gekomen, toen een honderdtal personen zich tegen de politie keerden. Aanleiding voor de rellen was de dood van de negentienjarige Adil, de avond voordien. Bij een achtervolging door de politie botste hij frontaal met zijn scooter tegen een politievoertuig. Eén van de relschoppers slaagde erin het vuurwapen van één van de politiemensen te ontvreemden en vuurde er verschillende keren mee in de wijk Kuregem. Tijdens de rellen werd er ook met stenen gegooid naar de agenten.

M.K. vluchtte met het wapen, maar kon geïdentificeerd en opgepakt worden. Het wapen werd pas weken later teruggevonden. Eind september 2002 veroordeelde de Brusselse correctionele rechtbank hem tot een werkstraf van 200 uren. Het openbaar ministerie ging tegen dat vonnis in beroep en eiste voor het hof van beroep van Brussel een effectieve gevangenisstraf van 3 jaar.

Streng reageren

Het hof besloot hem in beroep te veroordelen tot een effectieve gevangenisstraf van 30 maanden. De 20-jarige man wordt voor een periode van vijf jaar ook ontzet uit zijn burgerlijke en politieke rechten. Het parket-generaal hield daarbij rekening met de ernst van de feiten, M.K.’s strafverleden en de vele kansen die de jongeman in het verleden al had gekregen.

‘Geweld tegen politie kan niet getolereerd worden’, zegt Ann Schoonjans, persmagistraat van het Brusselse parket-generaal. ‘Het Openbaar Ministerie zal tegenover dergelijke feiten ook altijd streng en prioritair reageren. Bovendien werden de feiten gepleegd in volle lockdown.’