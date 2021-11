Zuhal Demir kan niet naar Glasgow door coronabesmetting op kabinet

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) gaat dan toch niet naar de klimaattop in Glasgow. Een coronabesmetting op haar kabinet gooit roet in het eten.

Brute pech. Een dag voordat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir naar de klimaattop in Glasgow zou afzakken, testte haar kabinetschef positief. De twee stonden de voorbije weken in nauw contact. De minister vertoont geen symptomen, maar wacht de resultaten van haar PCR-test af in quarantaine. Conform het PLF, dat reizen in de eerste veertien dagen na nauw contact met een besmette persoon verbiedt, mag de minister niet naar het buitenland.

De minister is ‘bijzonder ontstemd’ over de situatie, klinkt het bij haar kabinet. Demir had namelijk een drukke agenda in het vooruitzicht, die ze nu zoveel mogelijk digitaal zal moeten uitvoeren.

De onderhandelingen met de verschillende Belgische klimaatministers komen daardoor niet in het gedrang, verzekert haar woordvoerder. Dinsdag zouden zij verder praten over de verdeling van de klimaatinspanningen tussen de deelstaten. België moet in totaal 47 procent minder uitstoten om aan de Europese norm te voldoen. Met de Vlaamse klimaatplannen komen we tot 40 procent minder uitstoot.

‘Voor de bilaterale ontmoetingen met de ministers uit Nederland, Litouwen en Catalonië is dat vervelender, al zullen we die ook digitaal proberen opvangen’, zegt haar woordvoerder. Door diplomatiek aanwezig te zijn op de top tracht Vlaanderen toch ook fysiek een hand in de top te hebben. Al viel ook daar een tegenvaller te betreuren: twee medewerkers van de Vlaamse overheid testten bij hun aankomst in Glasgow positief. Zij verblijven al een aantal dagen in isolatie.